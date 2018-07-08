Kayıp Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'\u0131n Hassa il\u00e7esinde 8 g\u00fcn \u00f6nce kaybolan 6 ya\u015f\u0131ndaki Ufuk Tatar'\u0131n cans\u0131z bedeni bulundu.\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, ailesiyle yak\u0131nlar\u0131n\u0131 ziyarete gitti\u011fi Arpal\u0131u\u015fa\u011f\u0131 Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'\u0131n son g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc su kayna\u011f\u0131 ile mahalle ve Amanos Da\u011flar\u0131 eteklerinde komando, jandarma \u00f6zel harekat ve AFAD ekiplerinin arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 8'nci g\u00fcn\u00fcnde de sabah\u0131n erken saatlerinde ba\u015flad\u0131. ,E\u011fitimli k\u00f6pekler ile \u00f6zel arazi arama insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131n da destek verdi\u011fi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ekipler, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Yoluklar Mahallesi'ne \u00e7evirdi. \r\n\r\n,Arpal\u0131u\u015fa\u011f\u0131 Mahallesi'ne 5 kilometre uzakl\u0131ktaki mahalledeki Kat\u0131\u011f\u0131n Kayas\u0131 mevkisinde arama yapan g\u00fcvenlik korucular\u0131, Ufuk Tatar'\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015ft\u0131. ,.