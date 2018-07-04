Kayıp Yusuf ile ilgili heyecanlandıran gelişme!

Diyarbak\u0131r'\u0131n Silvan il\u00e7esinde 4 g\u00fcn \u00f6nce hayvan otlatmaya giderken ortadan kaybolan 14 ya\u015f\u0131ndaki Yusuf Y\u0131lmaz'\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcrken, Yusuf'un \u0130stanbul Beylikd\u00fcz\u00fc'nde bir f\u0131r\u0131ndan ekmek al\u0131rken g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,Silvan Kaymakam\u0131 Adem \u00c7elik, aramalar devam ederken, di\u011fer yandan \u0130stanbul'da g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131 ile ilgili Jandarma'n\u0131n \u0130stanbul ile irtibata ge\u00e7erek g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini istedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r, Silvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Malabadi mahallesinde 4 g\u00fcn \u00f6nce babas\u0131 taraf\u0131ndan hayvan otlat\u0131lmaya g\u00f6nderilen ve kendisinden bir daha haber al\u0131namayan 14 ya\u015f\u0131ndaki Yusuf Y\u0131lmaz'\u0131 kay\u0131p oldu\u011fu b\u00f6lgede arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 bug\u00fcn de devam etti. AFAD, UMKE, Jandarma ve g\u00fcvenlik korucalar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda \u015fimdiye kadar bir izbulunmazken, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. b\u00f6lgede bulunan Batman Batman baraj\u0131ndanh da daha \u00f6nce yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bir sonu\u00e7 alanamezken, \u00e7a\u0131\u015fmalara k\u00f6yl\u00fclerinde kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Yusuf Y\u0131lmaz'\u0131n bulunmas\u0131 ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ederken, sosyal medya hesaplar\u0131ndan Yusuf Y\u0131lmaz ile ilgili yap\u0131lan payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na \u0130stanbul'da bir kullan\u0131c\u0131n\u0131n Yusuf'u \u0130stanbul'da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve kendisinin a\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi i\u00e7in F\u0131rat'dan kendisine ekmak verildi\u011fini yazd\u0131. ,Ekipler, s\u00f6z konusu payla\u015f\u0131m\u0131 yapan ki\u015fi ile irtibata ge\u00e7erek, soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftirdi ve durum Jandarma ile savc\u0131l\u0131\u011fa bildirildi. ,Bunun \u00fczerine Jandarma istanbul Beylikd\u00fcz\u00fc'nde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc s\u00f6ylenen Yusuf ile ilgili b\u00f6lgeden g\u00fcvenlik ve Mobese kameralar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini istedi. \r\n,Silvan Kaymakam\u0131 Adem \u00c7elik, b\u00f6lgede AFAD, UMKE, Jandarma, g\u00fcvenlik korucalar\u0131 ve k\u00f6yl\u00fclerin arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "\u00c7al\u0131\u015fmalar devam ederken, Yusuf'un \u0130stanbul'da g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ile ilgili iddialarda ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Jandarma \u0130stanbul ile irtibata ge\u00e7erek, g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc s\u00f6ylenen yerlerdeki g\u00fcvenlik ve Mobese kameralar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini istedi. ,Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler geldikten ve yak\u0131nlar\u0131na izledikten sonra o olup olmad\u0131\u011f\u0131 belli olacak. ,Ama bir yandan da arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 eldeki b\u00fct\u00fcn imkanlarla s\u00fcr\u00fcyor"diye konu\u015ftu. ,.