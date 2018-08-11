Kaynar asfaltın içine düştü, yanarak can verdi!

Olay gece saatlerinde, Erenler K\u00fcp\u00e7\u00fcler Mahallesi\u2019ndeki Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019ne ait asfalt \u015fantiyesinde meydana geldi. ,Bir firmada \u00e7al\u0131\u015fan tanker s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Ahmet Bah\u015fi, tankerde y\u00fckl\u00fc asfalt\u0131 \u015fantiyeye getirdi. ,Arac\u0131 yan yana olan asfalt kazanlar\u0131n\u0131n yan\u0131na yana\u015ft\u0131ran Ahmet Bah\u015fi, ara\u00e7taki asfalt\u0131 hortumla bo\u015falt\u0131rken dengesini kaybedip iki kazan\u0131n aras\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fc, y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131kta olan kazanlar\u0131n birle\u015fti\u011fi noktaya dolan s\u0131v\u0131 haldeki s\u0131cak asfalt\u0131n i\u00e7inde kald\u0131. ,\u0130\u015f\u00e7ilerin g\u00f6r\u00fcp haber vermesi \u00fczerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ,\u0130tfaiye ekipleri, \u015fof\u00f6r\u00fc s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131karmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7aba sarf etti. S\u0131k\u0131\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fc ba\u011flanan halatla yukar\u0131ya \u00e7ekildi.\r\n\r\n,V\u00fccudunda derin yan\u0131klar olu\u015fan Ahmet Bah\u015fi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada yan\u0131k \u00fcnitesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nan i\u015f\u00e7i, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n