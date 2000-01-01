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Kayseri'de 12 yıllık sır cinayet çözüldü!
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Dehşet 12 yıl sonra ortaya çıktı. Kayseri'de 16 yaşındayken kaybolan genç kızın başına gelenler bir bir ortaya çıktı.
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