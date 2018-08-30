Kayseri'de askeri araç direğe çarptı: 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı

Kayseri'den kahreden haber,Kayseri'de i\u00e7erisinde uzman erba\u015flar\u0131n bulundu\u011fu otomobil ayd\u0131nlatma dire\u011fine \u00e7arpt\u0131. Kazada 1 uzman erba\u015f \u015fehit oldu, 2 asker de yaraland\u0131.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kayseri - Ni\u011fde karayolu \u00fczerinde meydana gelen kazada s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hen\u00fcz tespit edilemeyen ve i\u00e7erisinde uzman erba\u015flar\u0131n bulundu\u011fu 28 EH 365 plakal\u0131 otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta ref\u00fcje \u00e7\u0131karak ayd\u0131nlatma dire\u011fine \u00e7arpt\u0131.,Kazan\u0131n ard\u0131ndan olay yerine gelen 112 ekipleri taraf\u0131ndan Mehmet S., G\u00f6kay \u00d6. ve \u00d6zgen \u00d6. ambulanslarla Kayseri \u015eehir Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hurdaya d\u00f6nen otomobil incelemelerin ard\u0131ndan \u00e7ekici yard\u0131m\u0131yla bulundu\u011fu yerden kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u015eehidimiz var,.,Piyade uzman erba\u015f \u00d6zgen \u00d6., burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Di\u011fer yaral\u0131lar\u0131n ise hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.