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YAŞAM
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Sahil yolu sular altında kaldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu
DÜNYA
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ABD Dışişleri Bakanlığından Afrin operasyonu açıklaması
YAŞAM
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YAŞAM
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Kayseri'de kar yağışı! Ekipler yolları açmak için seferber oldu
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Galatasaray maçında taraftarlar sahaya meşale attı
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YAŞAM
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Osmaniye'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM
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Başbakan, Turgut Aslan'la bir araya geldi
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Kayseri'de kar yağışı! Ekipler yolları açmak için seferber oldu
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Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.
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