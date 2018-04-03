Kayserispor 0-5 Fenerbahçe Maçı

Kayserispor Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zeti ve golleri ile birlikteyiz. S\u00fcper Lig'de haftan\u0131n kapan\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Fenerbah\u00e7e, Kayserispor ile deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Kayserispor Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zet linki ve t\u00fcm detaylar\u0131 haberimizde...\r\n,Fenerbah\u00e7e Kayserispor ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zeti ve golleri ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z burada. ,Fenerbah\u00e7e Kayserispor ile 27. haftan\u0131n kapan\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Ma\u00e7a h\u0131zl\u0131 ba\u015flayan Fenerbah\u00e7e, Roberto Soldado'nun 8. dakikada buldu\u011fu golle tak\u0131m\u0131n\u0131 1-0 \u00f6ne ge\u00e7irdi. ,Bu golden hemen 4 dakika sonra Aatif Chahechouhe, fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131karan gol\u00fc kaydetti. ,\u0130lk yar\u0131n\u0131n son anlar\u0131nda dakikalar 44'\u00fc g\u00f6sterirken Roberto Soldado, kendisinin ikinci, tak\u0131m\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc gol\u00fcn\u00fc kaydetti ve m\u00fccadelenin ilk 45 dakikas\u0131 Fenerbah\u00e7e'nin 3-0 \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle tamamland\u0131. \u0130kinci yar\u0131ya da f\u0131rt\u0131na gibi ba\u015flayan Fenerbah\u00e7e'de \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131, 58. dakikada fark\u0131 4'e \u00e7\u0131karan gol\u00fc rakip a\u011flara g\u00f6nderdi. ,86'da ise G\u00fculiano, ma\u00e7\u0131n skorunu tayin eden gol\u00fc kaydetti ve Fenerbah\u00e7e, Kayseri deplasman\u0131nda 3 puan\u0131 5 golle ald\u0131.\r\n,Se\u00e7im s\u00fcrecine beklenenden erken giren Fenerbah\u00e7e, mill\u00ee ma\u00e7 aras\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 Kayseri deplasman\u0131nda rahat kazand\u0131 ve yeniden lige d\u00f6nd\u00fc. \u015eampiyonluk yolundaki b\u00fct\u00fcn rakiplerinin kazand\u0131\u011f\u0131 haftada adeta \u201cYa tamam ya devam\u201d ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kan sar\u0131-lacivertliler zor deplasmanda \u00fc\u00e7 puan\u0131 5-0\u2019l\u0131k skorla al\u0131rken, \u0130spanyol golc\u00fc Roberto Soldado performans\u0131yla g\u00f6z doldurdu. Ma\u00e7a atak bir futbolla ba\u015flayan Kayserispor 4. dakikada Deniz T\u00fcr\u00fc\u00e7 ile gole yakla\u015ft\u0131 ama mill\u00ee futbolcunun m\u00fcsait pozisyonda \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u015fut kaleyi bulmad\u0131. Fenerbah\u00e7e\u2019yi \u00f6ne ge\u00e7iren gol ise 8\u2019de geldi. Mehmet Topal\u2019\u0131n savunman\u0131n arkas\u0131na att\u0131\u011f\u0131 derin pasa iyi hareketlenen Soldado, g\u00fczel bir kontrol\u00fcn ard\u0131ndan kariyerinin ilk S\u00fcper Lig ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kan 20 ya\u015f\u0131ndaki kaleci Vedat Karaku\u015f\u2019u ma\u011flup etti: 1-0. Kayserispor bu gol\u00fcn \u015fokunu atlatamadan 12\u2019de sahneye \u00e7\u0131kan Aat\u0131f tak\u0131m\u0131n\u0131 rahatlatt\u0131. Ceza sahas\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda topla bulu\u015fan Fasl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n sert ve d\u00fczg\u00fcn \u015futu \u00fcst dire\u011fe de \u00e7arparak filelerle bulu\u015ftu: 2-0.\r\n,Erken yenen gollerin de etkisiyle oyundan d\u00fc\u015fen Kayserispor rakip kalede tehlike olu\u015fturmakta zorlan\u0131rken, ilk yar\u0131da son s\u00f6z\u00fc yine Soldado s\u00f6yledi. Giuliano\u2019nun \u015f\u0131k topuk pas\u0131nda topla bulu\u015fan \u0130spanyol, bir kez daha klas\u0131n\u0131 konu\u015fturdu ve Fenerbah\u00e7e soyunma odas\u0131na 3-0 \u00f6nde girdi. \u0130kinci yar\u0131ya da iyi ba\u015flayan Aykut Kocaman\u2019\u0131n tak\u0131m\u0131 58\u2019de Isla\u2019dan formay\u0131 kapan \u015eener\u2019in gol\u00fcyle fark\u0131 d\u00f6rde \u00e7\u0131kard\u0131. Dirar\u2019\u0131n asistinde topla bulu\u015fan tecr\u00fcbeli oyuncu kaleci Vedat\u2019\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6\u015feden avlad\u0131: 4-0. 86\u2019da savunma arkas\u0131na ko\u015fu yapan Dirar\u2019\u0131n pas\u0131na iyi bir son vuru\u015f yapan Giuliano ma\u00e7\u0131n skorunu ilan etti: 5-0.\r\n,Roberto Soldado ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan, \u201cBu galibiyet bize g\u00fcven verdi. Tak\u0131m \u00e7ok arzuluydu. \u0130\u00e7inde bulundu\u011fumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan s\u00fcre\u00e7 bizim i\u00e7in \u00f6nemli. Hata l\u00fcks\u00fcm\u00fcz kalmad\u0131. Asl\u0131nda G.Saray derbisinde de iyiydik fakat gol\u00fc bulamad\u0131k\u201d dedi.,D\u00fcn g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc sar\u0131 kartla cezal\u0131 duruma d\u00fc\u015fen Aat\u0131f Chahechouhe, \u201cBu ma\u00e7 bizim i\u00e7in \u00f6nemliydi. Rakiplerimiz kazanm\u0131\u015ft\u0131. Kazanamasayd\u0131k bizim ad\u0131m\u0131za k\u00f6t\u00fc olacakt\u0131. Salak\u00e7a bir sar\u0131 kart g\u00f6rd\u00fcm. Bir yandan belki kart vermez diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ama hakem g\u00f6sterdi\u201d dedi.,F.Bah\u00e7e d\u00fcnk\u00fc galibiyetle birlikte ligin deplasman lideri oldu. Oynad\u0131\u011f\u0131 14 d\u0131\u015f saha ma\u00e7\u0131ndan 7 galibiyet 5 beraberlikle 26 puan \u00e7\u0131karan Sar\u0131 Kanarya\u2019y\u0131 24 puanla Ba\u015fak\u015fehir ve 20 puanla Be\u015fikta\u015f izliyor.\r\n,Ma\u00e7 sonras\u0131nda konu\u015fan F.Bah\u00e7e \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131s\u0131 Aykut Kocaman, \u201cMill\u00ee ma\u00e7 d\u00f6n\u00fc\u015fleri her zaman i\u00e7in zor olur. Konsantrasyonu toplamak g\u00fc\u00e7t\u00fcr. Ama rakibimize kar\u015f\u0131 \u00e7ok iyi oyun \u00e7\u0131kard\u0131k\u201d derken, \u201cLigin zirvesini sonuna kadar