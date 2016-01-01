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Kayserispor, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı teknik adam ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.