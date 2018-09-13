Kaza yapan otomobilin içinden dehşet çıktı!

Gerzan Tan y\u00f6netimindeki otomobil, park halindeki \u00e7ekiciye \u00e7arpt\u0131. ,Olay, bug\u00fcn saat 06.00 s\u0131ralar\u0131nda Evka 3 Mahallesi 127 Sokak'ta meydana geldi. ,Kazay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evre sakinleri, polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Gelen sa\u011fl\u0131k ekibinin yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde, otomobildeki Gerzan Tan'\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi., Polisin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede Tan'\u0131n v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde b\u0131\u00e7ak yaralar\u0131 oldu\u011fu saptand\u0131.\r\n\r\n,B\u0131\u00e7akland\u0131ktan sonra hastaneye gitmek isterken fenala\u015farak kaza yapt\u0131\u011f\u0131 san\u0131lan Tan'\u0131n cesedi, olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere \u0130zmir Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi.\r\n\r\n\r\n,Polis, Gerzan Tan'\u0131 b\u0131\u00e7aklayan ki\u015fi ya da ki\u015filerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n,.