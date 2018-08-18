Kaza yerinde dehşete düşüren detay! Bebek aradılar…

Bursa'da feci bir kaza ya\u015fand\u0131.,Saatler ge\u00e7tik\u00e7e kazan\u0131n korkun\u00e7 detaylar\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,Tatil yolunda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Mehtap Soylu'nun i\u00e7inde bulundu\u011fu ara\u00e7ta bebek e\u015fyalar\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,E\u015fi 43 ya\u015f\u0131ndaki Mehtap Soylu ile birlikte Ankara'dan Bal\u0131kesir'in Ayval\u0131k il\u00e7esine tatile giden Orhun Soylu idaresindeki 38 YG 652 plakal\u0131 \u00f6zel otomobil, Mezitler b\u00f6lgesinde meydana gelen zincirleme kazada, \u015fehirleraras\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc ile demir bariyerler aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015farak hurdaya d\u00f6nd\u00fc. ,Can pazar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 kazada, g\u00f6revliler ve vatanda\u015flar yard\u0131m i\u00e7in seferber oldu. ,Ara\u00e7ta bebek olma ihtimali \u00fczerine ekipler teyakkuza ge\u00e7ti. ,Hurdaya d\u00f6nen ara\u00e7 ve \u00e7evresinde bebek arand\u0131. ,Ancak herhangi bir \u015fey bulanamad\u0131.\r\n,.