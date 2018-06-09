Kazada hayatını kaybeden anne ve bebeği aynı tabuta koydular

E\u015finin kulland\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n kaza yapmas\u0131 sonucu a\u011f\u0131r yaralanan ve kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren 9 ayl\u0131k hamile kad\u0131n\u0131 bebe\u011fiyle ayn\u0131 tabuta koydular.,Antalya'n\u0131n Korkuteli il\u00e7esinde d\u00fcn meydana gelen trafik kazas\u0131nda a\u011f\u0131r yaralanan ve hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren ziraat m\u00fchendisi 9 ayl\u0131k hamile kad\u0131n ile bebe\u011fi ayn\u0131 tabuta kondu. \r\n,Antalya-Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde d\u00fcn saat 17.50'de Korkuteli'nden Antalya'ya giden ziraat m\u00fchendisi Okan Haluk \u00c7al\u0131\u015fkan'\u0131n (33) kulland\u0131\u011f\u0131 07 CTC 02 plakal\u0131 otomobil, takla atarak \u015farampole yuvarland\u0131. ,Kazada Korkuteli G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde g\u00f6revli ziraat m\u00fchendisleri s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00c7al\u0131\u015fkan ile ni\u015fanl\u0131s\u0131 Serap Tek (25) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Ayn\u0131 ara\u00e7ta bulunan ziraat m\u00fchendisleri 9 ayl\u0131k hamile Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin (31) ve Cemil \u00d6zt\u00fcrk da a\u011f\u0131r yaraland\u0131. ,Kazay\u0131 g\u00f6renlerin haber vermesi \u00fczerine b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden Okan Haluk \u00c7al\u0131\u015fkan ve ni\u015fanl\u0131s\u0131 Serap Tek'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi yaral\u0131lardan hamile Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin Akdeniz \u00dcniversite Hastanesi'ne, Cemil \u00d6zt\u00fcrk ise \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Akdeniz \u00dcniversitesiHastanesindeki t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen 9 ayl\u0131k hamile \u015eahin ile karn\u0131ndaki erkek bebe\u011fi kurtar\u0131lamad\u0131. ,Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin ve bebe\u011finin cenazesi, Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna konuldu.,Sabah saatlerinde Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin ve bebe\u011finin cenazeleri, talihsiz kad\u0131n\u0131n babas\u0131 \u015eahin Ate\u015f vve akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumundan al\u0131nd\u0131. ,\u015eahin'in cenazesi tabuta konuldu. Bu s\u0131rada cenaze ekipleri taraf\u0131ndan minik bebek i\u00e7in de boyu yakla\u015f\u0131k 50 santim olan ayr\u0131 bir tabut getirildi. ,Minik bebek annesinin oldu\u011fu tabuta konulurken yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131. Anne ve bebe\u011finin Uncal\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u00d6\u011flen saatlerinde Korkuteli morgundan cenazeleri al\u0131nan m\u00fchendis \u00e7iften Serap Tek'in cenazesi ise topra\u011fa verilmek \u00fczere Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, Okan Haluk \u00c7al\u0131\u015fkan'\u0131n cenazesi ak\u015fam saatlerinde defnedilmek \u00fczere memleketi Erzincan'a g\u00f6nderilecek.\r\n,Ac\u0131 manzaray\u0131 g\u00f6ren annenin yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131.\r\n, Cemil \u00d6zt\u00fcrk ise tedavisinin ard\u0131ndan taburcu edildi.\r\n\r\n