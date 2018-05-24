Kazada yaralanan turist kız için vatandaş seferber oldu

Baz\u0131 vatanda\u015flar ambulans beklenirken yerde yatan k\u0131z\u0131 g\u00fcne\u015ften kamyonun jant kapa\u011f\u0131yla korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan 16 ya\u015f\u0131ndaki Danimarkal\u0131 turist Mia Marie V. yaraland\u0131. Motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc kazay\u0131 yara almadan atlat\u0131rken yaral\u0131 k\u0131z \u00e7evredekilerin yard\u0131m\u0131yla ref\u00fcje al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Alanya'da otomobille motosikletin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu ya\u015fanan kazada Danimarkal\u0131 bir k\u0131z yaraland\u0131. ,D\u00fcn saat 13.30 s\u0131ralar\u0131nda D-400 karayolu Antalya\u2019n\u0131n Alanya il\u00e7esi Keykubat Bulvar\u0131 \u00fczerinde meydana gelen olayda Abdullah Sabri E. (51) y\u00f6netimindeki 07 NN 243 plakal\u0131 otomobil, iddiaya g\u00f6re kontrols\u00fcz \u015fekilde tali yoldan ana yola \u00e7\u0131k\u0131nca Antalya istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (22), idaresindeki 07 ND 0401 plakal\u0131 motosikletle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Durum sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirilirken baz\u0131 vatanda\u015flar yerde yatan turistin g\u00fcne\u015ften etkilenmemesi i\u00e7in kamyon jant kapa\u011f\u0131yla g\u00f6lde yapt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan yaral\u0131 turisti ambulansla Ba\u015fkent \u00dcniversitesi Alanya Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Burada tedaviye al\u0131nan Mia Marie V.'nin hayati tehlikesinin olmad\u0131\u011f\u0131 belirtilirken polis kazayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.