Kazdağları'nda yaşıyor, nesli tehlikede!

Kaz Da\u011flar\u0131'n\u0131n kuzey yama\u00e7lar\u0131ndaki derelerde g\u00fcn g\u00fcn azalan do\u011fal k\u0131rm\u0131z\u0131 benekli alabal\u0131\u011f\u0131n neslinin t\u00fckenmemesi i\u00e7in y\u00f6re halk\u0131, seferber oldu. ,Bayrami\u00e7 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Evciler k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan \u00e7ift\u00e7i Hikmet \u015eahin (47), b\u00f6lgede k\u0131rm\u0131z\u0131 benekli alabal\u0131\u011f\u0131n a\u011f ve serpme y\u00f6ntemiyle avlan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Derelerdeki alabal\u0131klar\u0131n yok olma tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eahin, "Biz de b\u00f6lgedeki derelerdeki nesli t\u00fckenme noktas\u0131na gelen alabal\u0131klar\u0131n avlanmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in y\u00f6ntem geli\u015ftirdik. Y\u00f6rede tarlas\u0131 bulunan k\u00f6yl\u00fcler, alabal\u0131\u011f\u0131n tutuldu\u011fu yerlerin \u00fczerini kuru a\u011fa\u00e7 ve dallarla \u00f6rterek hem alabal\u0131\u011f\u0131n saklanmas\u0131n\u0131, yuva yapmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yorlar. Kuru dallarla \u00fcst\u00fcn\u00fc \u00f6rtmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z derelerde bu y\u00f6ntem ile alabal\u0131klar\u0131n avlanmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diye konu\u015ftu. ,K\u00f6yl\u00fcler, yol olma tehlikesi bulunan do\u011fal k\u0131rm\u0131z\u0131 benekli alabal\u0131\u011f\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7areyi dere ve su yataklar\u0131ndaki birikintilerin \u00fczerini kuru a\u011fa\u00e7 dallar\u0131yla kapatmakta buldu.\r\n\r\n,Kuru a\u011fa\u00e7 dallar\u0131yla dere ve su birikintilerinin \u00fczerini kapatan k\u00f6yl\u00fcler, yok olma tehlikesi bulunan do\u011fal k\u0131rm\u0131z\u0131 benekli alabal\u0131\u011f\u0131n a\u011f ve serpme y\u00f6ntemiyle avlan\u0131lmas\u0131na engel oluyor.\r\n\r\n