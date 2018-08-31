Kedi sevgisi bunu da yaptırdı! 18 kedinin yaşadığı muhteşem kedi evi

Kedi sevgisi bunu da yapt\u0131rd\u0131! ,\u0130\u015fte 18 kedinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 muhte\u015fem kedi evi,Kaliforniya Goleta\u2019da 18 kedisiyle birlikte ya\u015fayan bir adam evinin dekorasyonunu tamamen kedileri i\u00e7in yeniden dizayn etti., 4 yatak odal\u0131, 2 banyolu evde kedilerin t\u00fcm ihtiya\u00e7lar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f.,Evin i\u00e7inde spiral bir merdiven, kediler i\u00e7in t\u0131rmanma direkleri ve bir\u00e7ok oyun alan\u0131 bulunuyor. ,Trillium Enterprise \u015firketi taraf\u0131ndan yeniden dekore edilen eve \u015firket \u201dGarden Oasis\u201d ismini verdi. ,T\u00fcm kedilerin hayallerini s\u00fcsleyen kedi evi, ilgin\u00e7 dekorasyonu ile g\u00f6renleri de kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.\r\n\r\n