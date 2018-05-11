Kelliğe çare olabilecek ilaç geliyor

Bir kemik hastal\u0131\u011f\u0131 olan osteoporozun tedavisi i\u00e7in geli\u015ftirilen bir ila\u00e7 kelli\u011fe \u00e7are olabilir.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, ilac\u0131n laboratuvar ortam\u0131nda sa\u00e7 k\u00f6kleri \u00fczerinde g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir etkisi oldu\u011funu ve sa\u00e7lar\u0131n uzamas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,\u0130la\u00e7 ile sa\u00e7lar\u0131n uzamas\u0131n\u0131 engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef al\u0131n\u0131yor. ,Projenin ba\u015f\u0131nda bulunan Manchester \u00dcniversitesi\u2019nden Dr. Nathan Hawkshaw, ilac\u0131n sa\u00e7 kayb\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i insanlar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir fark olu\u015fturabilece\u011fini s\u00f6yledi.,PLOS Biology adl\u0131 dergide yay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmada 40 sa\u00e7 nakli s\u00fcrecinde olan erkek yer ald\u0131. ,Hawkshaw, ara\u015ft\u0131rman\u0131n laboratuvarda ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi dolay\u0131s\u0131yla klinik bir denemenin de uygulanmas\u0131 gerekti\u011fini aktard\u0131. Kad\u0131nlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak \u00fczere kelli\u011fin tedavisinde \u015fu an i\u00e7in iki ila\u00e7 kullan\u0131l\u0131yor. Bu ila\u00e7lar\u0131n yan etkileri olmas\u0131 ve \u00e7o\u011fu zaman etkili olmamalar\u0131 gerek\u00e7esiyle insanlar genelde sa\u00e7 nakli operasyonunu tercih ediyor.