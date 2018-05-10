Keloğlan 40 yıl sonra yeniden geliyor

Bir d\u00f6neme damga vuran Kelo\u011flan, 40 y\u0131l sonra yeni oyuncular\u0131yla vizyona giriyor.\r\n,40 y\u0131l \u00f6nce R\u00fc\u015ft\u00fc Asyal\u0131`n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Kelo\u011flan ekranlara geri d\u00f6n\u00fcyor.\r\n,T\u00fcrk masallar\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc kahramanlar\u0131ndan Kelo\u011flan, y\u0131llar sonra beyazperdede izleyiciyle bulu\u015facak. 1970\u2019lerde R\u00fc\u015ft\u00fc Asyal\u0131\u2019n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Kelo\u011flan karakterine bu defa Atilla Do\u011fukan T\u00fcrky\u0131lmaz hayat verecek.\r\n,Kelo\u011flan\u2019\u0131n \u00e2\u015f\u0131k oldu\u011fu Cank\u0131z karakterine de Ya\u011fmur \u00dcn hayat verecek.\r\n,Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet \u015eahin`in gibi \u00fcnl\u00fc isimlerin de rol alaca\u011f\u0131 film, Kelo\u011flan ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n 40 y\u0131l aradan sonra Cank\u0131z`\u0131n yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine harekete ge\u00e7mesiyle ba\u015flayacak.\r\n,.