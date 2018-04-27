Kemal Derviş'ten CHP’ye aday önerisi

Metin Uca, Kemal Dervi\u015f'in CHP'ye cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak Prof. Dr. \u00d6zg\u00fcr Demirta\u015f'\u0131 \u00f6nerdi\u011fini s\u00f6yledi.,T\u00fcrkiye 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak se\u00e7imlere kilitlendi. G\u00f6zler muhalefetin \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131na \u00e7evrildi.\r\n,Televizyoncu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesab\u0131ndan CHP i\u00e7inden bir kulis aktard\u0131. Uca, \u201cAya\u011f\u0131m\u0131n tozuyla geldi\u011fim Ankara\u2019dan taze haber vereyim. CHP\u2019nin cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00fcst\u00fcne konu\u015ftu\u011fu adaylardan biri de Prof. Dr. \u00d6zg\u00fcr Demirta\u015f, D\u00fcn Kemal Dervi\u015f taraf\u0131ndan \u00f6nerilmi\u015f \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir akademisyen ve futurist ama parti taban\u0131 tan\u0131m\u0131yor\u201d dedi.\r\n\r\n,Uca, Demirta\u015f\u2019la ilgili ayr\u0131ca \u015fu bilgileri de verdi:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,\u201cProf Dr \u00d6zg\u00fcr Demirta\u015f inan\u0131lmaz parlak bir kariyer birden \u00e7ok ve yurtd\u0131\u015f\u0131ndan al\u0131nm\u0131\u015f \u00fcniversite diplomas\u0131, Ekonomiden de \u00e7ok iyi anl\u0131yor inan\u0131lmaz bir hatip, kitleleri konu\u015fmas\u0131 ile hipnoz benzeri etki alt\u0131na al\u0131yor, \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel\u2019in s\u00f6yledi\u011fi \u00e7\u0131ld\u0131rt\u0131c\u0131 aday olabilir dikkat.\u201d\r\n