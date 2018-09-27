Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Doğduğu ev yandı...

Tunceli'de CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun do\u011fdu\u011fu ev ile birlikte \u015fu anda amcas\u0131 S\u00fcleyman ve amcao\u011flu Mehmet Karabulut'un ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 3 ev yand\u0131.\r\n,., CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun do\u011fdu\u011fu ve \u015fu anda amcas\u0131 S\u00fcleyman, amcas\u0131n\u0131n o\u011flu Mehmet Karabulut'un da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 3 eve s\u0131\u00e7rayan alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri m\u00fcdahale etti. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, kuru otlar\u0131n tutu\u015fmas\u0131yla ba\u015flayan yang\u0131n \u00e7evredeki evlere s\u0131\u00e7rad\u0131.,Yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Yang\u0131n, ak\u015fam saatlerinde Naz\u0131miye il\u00e7esi Ba\u011fl\u0131ca k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131nda meydana geldi. ,\u0130HA