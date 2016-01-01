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Ramazan
Kemerin içinden çıkan polisi bile şaşırttı
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Bursa'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.’nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı.
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