Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten ilk açıklama

\u00c7ukur dizisinden fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi...,Uzun zamand\u0131r \u00c7ukur dizisinde Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun da yer alaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyordu.,Yap\u0131lan son a\u00e7\u0131klamayla bu s\u00f6ylenti netlik kazand\u0131.,Aras Bulut \u0130ynemli, Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil ve Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz'in ba\u015frollerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00c7ukur dizisinin yeni sezonunda Cumali karakterine hayat verecek oyuncunun Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu olaca\u011f\u0131 iddia ediliyordu. ,\u0130ddialara ilk a\u011f\u0131zdan cevap geldi.\r\n\r\n,Milliyet'e konu\u015fan senarist G\u00f6khan Horzum, 'Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu gelecek' s\u00f6ylentisine, "Yok \u00f6yle bir \u015fey... Erkan Avc\u0131 ve Berkay Ate\u015f, yeni sezonun k\u00f6t\u00fc adamlar\u0131 olarak kadromuza kat\u0131ld\u0131" dedi.\r\n\r\n,G\u00f6khan Horzum, "Cumali karakteri i\u00e7in de \u00e7ok iyi bir oyuncuyla anla\u015fma yap\u0131ld\u0131., Bu sene '\u00c7ukur'da hayatta kalma m\u00fccadelesi izlenecek. ,B\u00fct\u00fcn ta\u015flar yerinden oynad\u0131, gidenler oldu, kalanlar yaral\u0131...,En \u00f6nemlisi dizinin yeni efendileri var ve hi\u00e7 de iyi niyetli de\u011filler" \u015feklinde konu\u015ftu.,.