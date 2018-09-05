Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü isimden flaş haber!

D\u00fcn medyaya yans\u0131yan haberlerde Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n hayati fonksiyonlar\u0131n\u0131n normale d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc, hatta Bodrum'da g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddia edilmi\u015fti. ,Zaman zaman Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n karde\u015fi Prof. Dr. Memet Cengiz I\u015f\u0131k'\u0131 g\u00f6renler, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n iyile\u015fti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp sosyal medyadan as\u0131ls\u0131z haberler yay\u0131lmas\u0131na neden oluyor. (Foto\u011fraf: Prof. Dr. Memet Cengiz I\u015f\u0131k),Ancak Bodrum'da g\u00f6r\u00fcnen ki\u015finin I\u015f\u0131k'\u0131n kendisine \u00e7ok benzeyen karde\u015fi oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bodrum'da Kenan I\u015f\u0131k san\u0131lan ki\u015finin ise \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya \u00e7ok benzeyen karde\u015fi oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. (Foto\u011fraf: Prof. Dr. Memet Cengiz I\u015f\u0131k),D\u00fcn medyaya yans\u0131yan haberlerde Kenan I\u015f\u0131k'\u0131 Bodrum'da bulunan yazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n balkonunda foto\u011fraf ve videolarla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen ancak, videolar\u0131 bas\u0131nla payla\u015fmak istemeyen yazl\u0131k sakinleri oldu\u011fu iddia edilmi\u015fti. \u0130ddialara g\u00f6re, I\u015f\u0131k'\u0131n sol taraf\u0131 fel\u00e7li ve bir ki\u015finin yard\u0131m\u0131yla hareket edebiliyordu.,Tan\u0131klar, I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu, ailesi ve akrabalar\u0131 ile balkonda oturdu\u011funu ve zaman zaman aile i\u00e7in konu\u015fmalara g\u00fclerek kar\u015f\u0131l\u0131k verdi\u011fini g\u00f6zlemlediklerini belirtmi\u015flerdi.,Ailesinde sanatla u\u011fra\u015fan kimse olmamas\u0131na ra\u011fmen ilkokulda m\u00fcsamerelerden ba\u015flayarak hep tiyatro ile ilgili oldu.,Kenan I\u015f\u0131k orta okul \u00f6\u011frenimi ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi d\u00f6nemde Malatya Halkevi'nde amat\u00f6r tiyatro yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f, lise \u00f6\u011frenimini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmi\u015ftir.,Gazi \u00dcniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi, Kamu Y\u00f6netimi B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun olan I\u015f\u0131k, 1972 y\u0131l\u0131nda Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 olmu\u015ftur.,Onlarca oyun yaz\u0131p, sahneye koymu\u015ftur. \u015eehir Tiyatrolar\u0131 Genel Sanat Y\u00f6netmenli\u011fi yapt\u0131. 1974 y\u0131l\u0131nda K\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 s\u0131ras\u0131yla Resm\u00ee Gazete (1973-1995), Yeni Y\u00fczy\u0131l (1995-1998), tekrar Resm\u00ee Gazete (1998-2000), Yeni Biny\u0131l (2000) ve Ak\u015fam (2000-2002) gazetelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Televizyon ekranlar\u0131nda ba\u015frollerini G\u00fclben Ergen ve Haldun Dormen ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "Dad\u0131" adl\u0131 diziyle boy g\u00f6stermi\u015ftir. 2005 y\u0131l\u0131nda Kenan I\u015f\u0131k Erdo\u011fan Akta\u015f'la tan\u0131\u015f\u0131p 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmay\u0131 b\u0131rakan Kenan I\u015f\u0131k 20 A\u011fustos 2005 tarihinde Star Haber'i b\u0131rakt\u0131 ve tekrar oyuncu oldu.,Sanat\u00e7\u0131 ayr\u0131ca T\u00fcrk televizyon programlar\u0131 aras\u0131nda fenomenler aras\u0131na giren Kim 500 Bin \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapm\u0131\u015f, de\u011fi\u015fen yeni ad\u0131 ile Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapmaya devam etmi\u015ftir.,21 Mart 2014 g\u00fcn\u00fc Bilinci kapal\u0131 halde hastaneye kald\u0131r\u0131lan I\u015f\u0131k, ameliyata al\u0131nd\u0131.,Ameliyat\u0131n 4 saat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, sanat\u00e7\u0131n\u0131n hayati tehlikesi bulundu\u011fu belirtildi. Spor sonras\u0131nda saunaya giren I\u015f\u0131k'\u0131n, sauna sonras\u0131nda fenala\u015f\u0131p dengesini kaybederek, kafas\u0131n\u0131 yere \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,4 y\u0131ld\u0131r ya\u015fam m\u00fccadelesini s\u00fcrd\u00fcren \u00fcnl\u00fc tiyatrocu ve sinemac\u0131 Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu g\u00fcndemdeki geli\u015fmelerin akabinde yeniden merak edilmeye ba\u015fland\u0131. ,Bu nedenle beyin kanamas\u0131 ge\u00e7iren I\u015f\u0131k, hemen ameliyata al\u0131nd\u0131. Tedavisine halen devam edilmektedir.,Bu haberlerden sonra herkes 'Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nas\u0131l, iyile\u015fti mi' diye merak etmi\u015fti.,Gitti\u011fi spor salonundaki saunadan \u00e7\u0131karken aya\u011f\u0131n\u0131n kaymas\u0131 sonucu d\u00fc\u015ferek komaya giren ve komada uzun s\u00fcre ya\u015fam m\u00fccadelesi veren Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n hayati fonksiyonlar\u0131n\u0131n normale d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilmi\u015fti.,Peki bu iddialar do\u011fru mu? Kenan I\u015f\u0131k iyile\u015fti mi? , Hatta baz\u0131 g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 Bodrum'da bir yazl\u0131kta \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131y\u0131 balkonda otururken g\u00f6rd\u00fcklerini bile ifade ettiler.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n durumunda bir de\u011fi\u015fiklik olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,1947 y\u0131l\u0131nda Ye\u015filyurt, Malatya'da do\u011fdu. Devlet Demiryollar\u0131ndan emekli bir memur \u00e7ocu\u011fu.