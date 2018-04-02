Kenan Işık'tan haber var!

Kenan I\u015f\u0131k, 2014'\u00fcn mart ay\u0131nda gitti\u011fi spor salonunda saunadan \u00e7\u0131karken aya\u011f\u0131n\u0131n kaymas\u0131 sonucu yere d\u00fc\u015ferek ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7arpm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7arpman\u0131n ard\u0131ndan Amerikan Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak ameliyata al\u0131nan Kenan I\u015f\u0131k 3,5 saatlik operasyonun ard\u0131ndan yo\u011fun bak\u0131m servisinde tedavi alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Daha sonra Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n tedavisine Almanya'da devam edilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.,Ancak buradaki tedavi s\u00fcrecinde de beklenen sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131. ,\u015eu an evinde bak\u0131lan Kenan I\u015f\u0131k y\u00fcr\u00fcyemiyor, konu\u015fam\u0131yor. Kenan I\u015f\u0131k'tan iyi haber hen\u00fcz gelmedi.\r\n\r\n,Kenan I\u015f\u0131k, 1 Ekim 1947'de Malatya'da d\u00fcnyaya geldi. Devlet Demiryollar\u0131'ndan emekli bir memur \u00e7ocu\u011fuydu. \u0130lkokulda m\u00fcsamerelerden ba\u015flayarak tiyatroya y\u00f6neldi ve piyeslerde ba\u015frol ald\u0131. Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amat\u00f6r tiyatro yapmaya ba\u015flad\u0131. Ankara'da liseyi okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. 17 ya\u015f\u0131nda profesyonel tiyatrocu olan Kenan I\u015f\u0131k, Gazi \u00dcniversitesi Kamu Y\u00f6netimi B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun oldu.\r\n\r\n,Kenan I\u015f\u0131k 1972'de Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 oldu. Onlarca oyun yazd\u0131, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, y\u00f6netmen ve seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131 olarak 30'un \u00fczerinde \u00f6d\u00fcl ald\u0131. \u015eehir Tiyatrolar\u0131 Genel Sanat Y\u00f6netmenli\u011fi yapt\u0131.\r\n\r\n,Dad\u0131 dizisi, Han\u0131m\u0131n \u00c7iftli\u011fi, S\u0131z\u0131, S\u00fcper Baba, S\u0131cak Saatler, Ye\u015fil I\u015f\u0131k gibi filmlerde rol alan Kenan I\u015f\u0131k, 'Kim Be\u015f Y\u00fcz Bin \u0130ster?' yar\u0131\u015fma program\u0131yla daha da tan\u0131nan bir isim oldu. Evli olan Kenan I\u015f\u0131k, 2 \u00e7ocuk babas\u0131.\r\n\r\n