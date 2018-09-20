Kenan Sofuoğlu F-16 ile yarıştı

T\u00fcrkiye'nin ilk havac\u0131l\u0131k, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST \u0130stanbul 3. Havaliman\u0131'nda ba\u015flad\u0131. TEKNOFEST'e vatanda\u015flar ve \u00f6\u011frenciler yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi. \r\n\r\n,Hava kontrol kulesi \u00f6n\u00fcne kurulan ana sahnede festivalin son g\u00fcn\u00fcne kadar bir\u00e7ok etkinlik d\u00fczenlenmesi planlan\u0131rken, kat\u0131l\u0131mc\u0131 firmalar\u0131n stantlar\u0131nda da bilgilendirme ve bir\u00e7ok deneyim f\u0131rsat\u0131 sunulacak.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin ilk havac\u0131l\u0131k, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest \u0130stanbul, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri do\u011frultusunda bug\u00fcn \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda start ald\u0131. Teknofest ilk g\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck bir yar\u0131\u015fa ev sahipli\u011fi yapt\u0131.\r\n\r\n,AK Parti Milletvekili Kenan Sofuo\u011flu'nun, SOLOT\u00dcRK Formula-1 arac\u0131, ve spor ara\u00e7larla yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f festivale kat\u0131lan binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan takip edildi. Nefes kesen yar\u0131\u015f\u0131 Sofuo\u011flu kazand\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye tarihinin en b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcll\u00fc teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131, Aselsan, Baykar, BMC, \u0130GA, \u0130SBAK, Roketsan, TA\u0130, T\u00dcB\u0130TAK ve T\u00fcrksat'\u0131n payda\u015fl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n,12 farkl\u0131 kategoride d\u00fczenlenecek teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131yla gen\u00e7lerin kendi teknoloji projelerini geli\u015ftirmesi ve \u00fcretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131na toplamda 750 tak\u0131m ve 2 binin \u00fczerinde yar\u0131\u015fmac\u0131 kat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6zellikle \u00e7ocuk ziyaret\u00e7ilere y\u00f6nelik, 3D yaz\u0131c\u0131lar i\u00e7eren teknoloji at\u00f6lyeleri ve e\u011fitici at\u00f6lyeler d\u00fczenlenecek. Ayr\u0131ca festivalde ziyaret\u00e7iler i\u00e7in her ak\u015fam farkl\u0131 bir konser verilecek.\r\n\r\n,G\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc takanlar, kendilerini i\u00e7inde insans\u0131z hava arac\u0131 ANKA, Milli Muharip U\u00e7ak, T625 helikopteri, G\u00f6kt\u00fcrk-2 uydusu, jet e\u011fitim ve yak\u0131n destek u\u00e7a\u011f\u0131 H\u00fcrjet, yeni nesil temel e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131 H\u00fcrku\u015f ve Atak helikopterinin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir "sanal hangar"da bulacak.\r\n\r\n,Sim\u00fclasyon yar\u0131\u015fmalar\u0131 yapay zeka ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in olduk\u00e7a yo\u011fun kullan\u0131l\u0131yor. Bunlar\u0131n en \u00e7ok bilinenlerini DARPA'n\u0131n d\u00fczenledi\u011fi DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'n\u0131n d\u00fczenledi\u011fi Space Robotics Challenge olu\u015fturuyor.\r\n\r\n, T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 Vakf\u0131 (T3 Vakf\u0131) M\u00fctevelli Heyeti Ba\u015fkan\u0131 Sel\u00e7uk Bayraktar, "T\u00fcrkiye, uzayda ve havac\u0131l\u0131kta hak etti\u011fi yere gelecektir. Milli \u0130HA ve S\u0130HA'lar\u0131n alt\u0131nda da bu tutku yat\u0131yor." dedi. \r\n\r\n,Askeri hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ok say\u0131da sivil arac\u0131n da festivalde ziyaret\u00e7ilerin ilgisine sunuldu\u011funu aktaran Bayraktar, "Milli savunma \u015firketlerimiz de var. ,Bayraktar, T\u00fcrkiye'nin milli teknolojiyi \u00fcretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine h\u0131zla ilerledi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,Hayat\u0131m boyunca unutmad\u0131m. \u0130n\u015fallah bu festival de gen\u00e7lerimizde ayn\u0131 etkiyi b\u0131rak\u0131r. 30 kadar payda\u015f\u0131m\u0131z var. \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi en b\u00fcy\u00fck payda\u015f\u0131. B\u00fct\u00fcn bu altyap\u0131y\u0131 onlar kurdu. \u00dcniversitelerimiz, di\u011fer teknoloji \u015firketlerimiz ve savunma sanayisi \u015firketlerimizin katk\u0131lar\u0131yla oldu. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimiz de sa\u011f olsun. D\u00fcn T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 da g\u00fczel bir g\u00f6steri yapt\u0131.",.D\u00f6rt g\u00fcn s\u00fcrecek TEKNOFEST'e ula\u015f\u0131m i\u00e7in yeni otob\u00fcs hatlar\u0131 belirlendi. \u0130ETT kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n, festivale rahat ve h\u0131zl\u0131 gidebilmesi i\u00e7in 16 merkezden \u00fccretsiz otob\u00fcs seferleri planlad\u0131. Sabah 09.00 ile ak\u015fam 19.00 saatleri aras\u0131nda d\u00fczenlenen seferlerin yolcu yo\u011funlu\u011funa g\u00f6re ayarlamas\u0131 yap\u0131lacak.\r\n\r\n,.,Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST'in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlik alan\u0131na \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f ve \u00f6\u011frenci geldi. Alanda bulunan u\u00e7aklara yo\u011fun ilgi g\u00f6steren vatanda\u015flar uzun s\u00fcre u\u00e7aklar\u0131 inceledi. Tek tek stantlar\u0131 gezen vatanda\u015flar yetkililerle konu\u015farak bilgi ald\u0131. TEKNOFEST heyecan\u0131 d\u00fczenlenecek olan etkinliklerle devam edecek. \r\n\r\n,Alana giri\u015fler i\u00e7in kontrol noktalar\u0131 olu\u015fturulurken, misafirlerin ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da sosyal donat\u0131 alan\u0131 in\u015fa edildi.\r\n\r\n,Bug\u00fcn