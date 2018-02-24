Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi

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ÖZET İZLE: Alanyaspor 1-2 Trabzonspor maçı özeti ve golleri izle | Alanya, TS maçı kaç kaç bitti?
GÜNDEM
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Afrin'de köyler temizleniyor
POLİTİKA
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Bakan Zeybekci: Enflasyon ile mücadele için gıda sektörüne destek hazırlanıyor
DÜNYA
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Hindistan'da düğün hediyesi dehşeti: 2 ölü 1 yaralı
YAŞAM
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Adıyaman’a dolu yağdı
YAŞAM
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İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
GÜNDEM
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İçişleri Bakanı Soylu’dan şehit kızı İrem’e doğum günü hediyesi
YAŞAM
-
Korkunç kaza! Araç ikiye bölündü
YAŞAM
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Elâzığ'dan 17 yardım tırı Suriye'ye yola çıktı
GÜNDEM
-
Fırtına obüsleri teröristlere göz açtırmıyor
GÜNDEM
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Bakan Soylu Müşterek Görev Merkezi'nde
YAŞAM
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Tunceli'de 4 sığınak imha edildi, 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi
DÜNYA
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ABD tehdit etti: Hedefte 5 ülke var!
SPOR
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Kemal Özdeş: “Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz"
POLİTİKA
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Başbakan Yıldırım: "Bu hareketin içine nifak sokmaya çalışanlar..."
YAŞAM
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Bolu’da tarla kavgası: 4 ölü
DÜNYA
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Almanya'daki skandal sonrası Türkler devreye girdi
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlere böyle gözdağı verdi
DÜNYA
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Suudi Arabistan’daki dünyanın en yüksek gökdeleni böyle görünecek
SPOR
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ÖZET İZLE: Kayserispor 3-2 Kasımpaşa maç Özeti Golleri İzle? Kayseri Kasımpaşa maç skoru, Geniş Özeti İzle
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi
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Dünya Supersport Şampiyonası için Avustralya’da antrenman turları atan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, çalışma sırasında ağır bir kaza geçirdi.
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