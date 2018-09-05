Kendi ölüm haberini vermişti! Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ailesi, vefat haberini Bland'\u0131n Twitter hesab\u0131ndan "G\u00fczel ve cesur Rachael'imiz bu sabah huzur i\u00e7inde son nefesini verdi" c\u00fcmlesiyle duyurdu.\r\n\r\n,Bland bir s\u00fcredir iki ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu i\u00e7in bir an\u0131 kitab\u0131 yaz\u0131yor., "Kansere samimi bir bak\u0131\u015f" slogan\u0131yla yay\u0131nlanan "Sen, ben ve B\u00fcy\u00fck K" radyo program\u0131n\u0131n da 3 sunucusundan biri.\r\n\r\n,40 ya\u015f\u0131ndaki Bland, say\u0131l\u0131 g\u00fcnleri kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu haftan\u0131n ba\u015f\u0131nda sosyal medya hesab\u0131ndan duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Kas\u0131m 2016'da g\u00f6\u011f\u00fcs kanseri te\u015fhisi konan sunucu, ge\u00e7en ay yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "zamanla yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131" s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,Galler do\u011fumlu Rachael Bland, bu y\u0131l May\u0131s ay\u0131nda kanserinin tedavi edilemez boyuta geldi\u011fini, yap\u0131lacak klinik taramalardansa umut verici sonu\u00e7lar bekledi\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Bundan iki ay sonra Bland, kanserin di\u011fer organlara yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi.\r\n\r\n,Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) s\u00f6zleriyle, korkar\u0131m zaman geldi dostlar\u0131m. Hem de aniden. ,Bana say\u0131l\u0131 g\u00fcnlerim kald\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi. Her \u015fey \u00e7ok ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131. Bana verdi\u011finiz destek i\u00e7in hepinize te\u015fekk\u00fcr ederim" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,"\u00d6lmekten korkmuyorum. ,Sadece geride b\u0131rakacaklar\u0131m i\u00e7in endi\u015feleniyorum."\r\n\r\nKaynak: BBC T\u00fcrk\u00e7e,15 y\u0131ldan fazla s\u00fcredir BBC'nin farkl\u0131 programlar\u0131nda sunuculuk yapan Bland, ge\u00e7en ay \u0130ngiltere'de yay\u0131mlanan Sunday Telegraph gazetesine \u015f\u00f6yle yazm\u0131\u015ft\u0131:\r\n\r\n,Kanser tedavisinin sonu\u00e7 vermedi\u011fini ve say\u0131l\u0131 g\u00fcnlerinin kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuran BBC Radio 5 Live program\u0131n\u0131n haber spikeri Rachael Bland hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n