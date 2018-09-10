Kendi ürettiği makine ile günde 5 ton domates ve biberi salçaya dönüştürebiliyor

\u00d6yle bir makina yapt\u0131 ki, herkes ona geliyor...,Sadece domates veya biber gibi \u00fcr\u00fcnlerden sal\u00e7a yapm\u0131yoruz. Vatanda\u015fa \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fc getiriyor, \u00fcz\u00fcm suyu yap\u0131yoruz. Ya da elma \u00e7ekip elma suyu yap\u0131yoruz" dedi.,Kadri Bayar, "100 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n bir mazimiz var. 98 sene ma\u015f\u0131nga imalat\u0131 ve sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131k. Sonra o i\u015fi b\u0131rakarak makine imalat\u0131na ba\u015flad\u0131k. Havaland\u0131rma, \u0131s\u0131tma ve so\u011futma sistemleri \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Sonras\u0131nda elimizde kalan baz\u0131 par\u00e7alardan da yararlanarak bu makineleri \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131k. ,Kadri Bayar, sal\u00e7al\u0131k biber ya da domatesin vitaminlerinin suyla birlikte yok olup gitti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrerek, "Biz bu sekt\u00f6re girince daha ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak \u015funu ke\u015ffettik. Bizim y\u00f6remizde sal\u00e7ay\u0131 yaparken domatesi ya da biberi suda kaynat\u0131yorlar. B\u00fct\u00fcn aromas\u0131, lezzeti ve i\u00e7indeki vitaminler kaynarken suya ge\u00e7iyor. En ideal sal\u00e7a nas\u0131l yap\u0131l\u0131r? Evde ya da k\u00f6y\u00fcn\u00fczde f\u0131r\u0131n\u0131n\u0131z varsa; biberleri bir tepsiye koyun, hi\u00e7 su koymadan kendi suyu ile pi\u015firin. Kulak memesi yumu\u015fakl\u0131\u011f\u0131na geldi\u011finde ise \u00e7ekim i\u015flemini ger\u00e7ekle\u015ftirin. \u00c7\u0131kan sal\u00e7a kendi suyu ile pi\u015fti\u011fi i\u00e7in aromas\u0131, lezzeti ve v\u00fccuda yarar sa\u011flayan vitaminleri asla kaybolmaz. \u00c7ok kaliteli bir sal\u00e7a olur. Tavsiye ederim" \u015feklinde konu\u015ftu. \u0130HA,Fakat \u015fimdi yapm\u0131yoruz ama elimizde bir tek makine kalm\u0131\u015ft\u0131 onu da burada vatanda\u015f\u0131n hizmetinde kullan\u0131yoruz. Getiriyorlar sal\u00e7al\u0131k domates ya da biberlerini sal\u00e7ay\u0131 \u00e7ekiyoruz. \u0130steyen olursa oca\u011f\u0131m\u0131z da var kazan\u0131m\u0131z da var pi\u015firip, sal\u00e7alar\u0131n\u0131 \u00e7ekip evlerine tertemiz g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar" dedi.,Bal\u0131kesir'in G\u00f6nen il\u00e7esinde imal edilen yerli makine, g\u00fcnde 5 ton domatesi sal\u00e7aya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n,Bayar, "\u00dcst\u00fcndeki elekte domateslerin suyu s\u00fcz\u00fcl\u00fcr. \u0130\u00e7erisinde blender sistemi denilen bir par\u00e7alay\u0131c\u0131 sistem var. B\u0131\u00e7aklar\u0131 var, \u00fcr\u00fcn\u00fc par\u00e7alayan. Bir ezme b\u00f6l\u00fcm\u00fc bir de \u00e7\u0131k\u0131\u015f b\u00f6l\u00fcm\u00fc var. Piyasada olmayan bir sistem bu. \u0130malat\u0131n\u0131 durdurduk, bir ka\u00e7 makine yapt\u0131k ama \u015fu anda elimizde kalan tek makine ile vatanda\u015fa hizmet ediyoruz.,G\u00fcnde 5 ton \u00fcretim!