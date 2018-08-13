Kendini ateşe verdi, süs havuzuna atılarak kurtarıldı

Olay, Sungurlu il\u00e7e meydan\u0131ndaki havuzlu parkta meydana geldi. ,Parka gelen oto lastik\u00e7i Bekta\u015f K., bir anda \u00fczerine yan\u0131c\u0131 madde d\u00f6kerek kendini ate\u015fe verdi. ,Durumu g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar, alevler aras\u0131ndaki Bekta\u015f K.'yi s\u00fcs havuzuna att\u0131.\r\n\r\n ,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan \u00e7\u0131kar\u0131lan Bekta\u015f K., ambulansla Hitit \u00dcniversitesi \u00c7orum E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131. ,Alacaklar\u0131n\u0131 tahsil edemedi\u011fi i\u00e7in bunal\u0131ma girdi\u011fi iddia edilen Bekta\u015f K.'nin v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde yan\u0131klar olu\u015ftu\u011fu belirtilirken, polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,O anlar ise b\u00f6yle kaydedildi...,.