Kent meydanı savaş alanına döndü! 100 kişi yarım saat kavga etti

Samsun'un Tekkek\u00f6y il\u00e7esinde yakla\u015f\u0131k 100 ki\u015finin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kavgada ta\u015flar ve sopalar havada u\u00e7u\u015ftu. ,Yar\u0131m saat s\u00fcren kavgada 10 ki\u015fi darp sonucu yaraland\u0131.\r\n\r\n,Olay, Tekkek\u00f6y il\u00e7esi Cumhuriyet Meydan\u0131'nda meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, meydanda bulunan esnaflar ile kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer aras\u0131nda kavga meydana geldi. ,Yakla\u015f\u0131k 100 ki\u015finin kavgaya dahil olmas\u0131 nedeniyle ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc. ,\u00c7evrede bulunan d\u00fckkanlar \u00e7\u0131kan kavga nedeniyle adeta ya\u011fma edilirken, kavgada taraflar birbirlerine ta\u015f ve sopalar ile sald\u0131rd\u0131. ,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve \u00e7evik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat boyunca s\u00fcren kavga polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte son bulurken, durumu a\u011f\u0131r olan 1 yaral\u0131, olay yerine gelen ambulans ile \u00e7evredeki hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. B\u00fcy\u00fck kavgada toplam 10 ki\u015fi darp sonucu yaraland\u0131.Olay yerinde \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan polis, kavgan\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedenini ara\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,Kavgada bir grup kurus\u0131k\u0131 tabanca ile defalarca ate\u015f etti.\r\n\r\n