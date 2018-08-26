Kerimcan, Demet, Berkay koşa koşa gitti... Aleyna reddetti!

Aleyna Tilki 100 bin TL'lik teklifi reddetti! ,Demet Akal\u0131n, Berkay ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Bodrum Yal\u0131kavak'taki bir beach club'dan Aleyna Tilki'ye bayramda sahneye \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in teklif g\u00f6nderildi. ,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 ise bu teklifi reddetti. ,\u0130ki saat i\u00e7in 100 bin lira teklife olumsuz yan\u0131t veren Tilki, dikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Tilki, "Ben beach'lerde sahneye \u00e7\u0131km\u0131yorum" dedi.\r\n\r\n,.