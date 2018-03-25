Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Kovdular

Kerimcan Durmaz b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131.,Dubai'de arkada\u015flar\u0131yla birlikte tatil yapan Kerimcan Durmaz neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,DJ Kerimcan Durmaz, Dubai'de arkada\u015flar\u0131yla birlikte tatil yapt\u0131\u011f\u0131 otelden kovuldu.\r\n\r\n,Otel y\u00f6netimi, Kerimcan'\u0131n grubunu \u00e7ok g\u00fcr\u00fclt\u00fc yap\u0131p m\u00fc\u015fterileri rahats\u0131z etti\u011fi i\u00e7in g\u00f6ndermi\u015f. \r\n,Bu haber sonras\u0131 g\u00f6zler Kerimcan'\u0131n yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya \u00e7evrildi.\r\n