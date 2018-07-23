Kibariye'nin eşinin hesaba parası yetmedi, mekandan atıldı

Son d\u00f6nemlerde skandallarla g\u00fcndeme gelen Kibariye'nin e\u015finin ad\u0131 bir olaya daha kar\u0131\u015ft\u0131.,K\u0131z arkada\u015flar\u0131yla gitti\u011fi plajda bin 370 TL\u2019lik hesab\u0131 \u00e7ok bulan i\u015f insan\u0131, i\u015fletme sahibiyle gerginlik ya\u015fad\u0131. ,\u00dczerinde sadece 800 TL bulundu\u011funu belirten K\u00fc\u00e7\u00fckbal\u00e7\u0131k, \u201cBen, Kibariye\u2019nin e\u015fiyim, ba\u015fka da para veremem\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Mekandan \u00e7\u0131kar\u0131lan K\u00fc\u00e7\u00fckbal\u00e7\u0131k'\u0131n, bir daha i\u00e7eri al\u0131nmamas\u0131 i\u00e7in kap\u0131ya talimat verildi.\r\n\r\n,.