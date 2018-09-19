Kıdem tazminatında tavan yükseldi

Memurlar\u0131n taban ayl\u0131klar\u0131 ve kamuda s\u00f6zle\u015fmeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan personelin \u00fccret tavan\u0131 temmuz ay\u0131ndan itibaren yeniden belirlendi.,Temmuz-aral\u0131k d\u00f6neminde k\u0131dem tazminat\u0131 alacak olanlar\u0131n hesaplamalar\u0131 yeni rakam \u00fczerinden yap\u0131lacak, b\u00f6ylece \u00e7al\u0131\u015fanlar daha y\u00fcksek tazminat alabilecek. \r\n\r\n, Ayr\u0131ca yine s\u00f6zle\u015fmeli personelin tavan ve taban \u00fccretleri de y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda y\u00fczde 8.65 oran\u0131nda artt\u0131r\u0131ld\u0131. ,Bu de\u011fi\u015fikliklerle birlikte i\u015f\u00e7ilere \u00f6denecek k\u0131dem tazminat\u0131n\u0131n tavan\u0131 da artt\u0131r\u0131ld\u0131. ,Buna g\u00f6re, k\u0131dem tazminat\u0131n\u0131n tavan\u0131 5.434,42 liraya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. ,Bu y\u0131l\u0131n ocak-temmuz d\u00f6neminde tazminat tavan\u0131 5.001,75 lirayd\u0131., B\u00f6ylece y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda k\u0131dem tazminat\u0131 i\u00e7in \u00f6denecek tavan tutar\u0131 y\u00fczde 8.65 artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f oldu. ,Yani, \u00e7al\u0131\u015fanlar y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda daha y\u00fcksek k\u0131dem tazminat\u0131 alabilecekler. ,Temmuz-A\u011fustos ay\u0131nda tazminat\u0131n\u0131 alanlar eksiklerini tamamlayacak.,Gelelim, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ile ilgili en \u00e7ok merak edilen konular\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen k\u0131dem tazminat\u0131n\u0131n hangi hallerde al\u0131nabilece\u011fine. ,K\u0131dem tazminat\u0131nda birinci \u015fart, i\u015fyerinde en az bir y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olmak. ,Bir y\u0131ldan az \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n hi\u00e7bir \u015fart alt\u0131nda k\u0131dem hakk\u0131 olmuyor. ,\u0130kincisi, i\u015fveren taraf\u0131ndan i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f olmak. ,Emeklilik i\u00e7in gerekli s\u00fcreyi ve prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. ,Alt\u0131n\u0131 bir kere daha \u00e7izeyim, kendi iste\u011fi ile istifa edenler tazminata hak kazanam\u0131yor. ,\u0130\u015fte, bu rakam, temmuz ay\u0131nda revize edilerek 5.434,42 liraya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Bu da \u015fu anlama geliyor, bu y\u0131l\u0131n temmuz-aral\u0131k d\u00f6neminde k\u0131dem tazminat\u0131 alacak olanlar\u0131n hesaplamalar\u0131 bu tavan \u00fczerinden yap\u0131lacak. ,Elbette istisnai durumlar var...\r\n\r\n,Kad\u0131nlar, evlendikten sonra bir y\u0131l i\u00e7inde i\u015finden kendi iste\u011fi ile ayr\u0131l\u0131rlarsa k\u0131dem tazminat\u0131 almaya hak kazan\u0131rlar.\r\n\r\n,Bunun i\u00e7in muvazzaf askerlik nedeniyle i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin sonland\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Erkekler, askerlik nedeniyle i\u015fyerinden ayr\u0131lmalar\u0131 halinde k\u0131dem tazminat\u0131 almaya hak kazan\u0131rlar. ,15 y\u0131l sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresini ve 3600 prim g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 tamamlayan \u00e7al\u0131\u015fanlar da k\u0131dem tazminat\u0131 alabilirler. ,\u0130\u015fveren, \u00e7al\u0131\u015fana, her bir y\u0131l i\u00e7in 30 g\u00fcnl\u00fck, yani bir ayl\u0131k, giydirilmi\u015f br\u00fct \u00fccret tutar\u0131nda tazminat \u00f6demek zorundad\u0131r. ,Peki, k\u0131dem tazminat\u0131 nas\u0131l ve neye g\u00f6re hesaplan\u0131yor? ,Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortal\u0131 olanlar yararlanabiliyor.\r\n\r\n,Giydirilmi\u015f \u00fccret demek; ayl\u0131k br\u00fct maa\u015f, ikramiye, prim, yol yard\u0131m\u0131, yakacak yard\u0131m\u0131 gibi \u00f6demeleri i\u00e7erir ve tazminat hesaplamas\u0131nda bu \u00f6demelerin tamam\u0131 hesaba kat\u0131l\u0131r. ,Toplam k\u0131dem tazminat\u0131 ise \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n son ald\u0131\u011f\u0131 ayl\u0131k giydirilmi\u015f br\u00fct \u00fccretin, i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan y\u0131lla \u00e7arp\u0131lmas\u0131 ile hesaplan\u0131r. ,\u00d6rne\u011fin i\u015fyerinde 10 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsunuz ve ayl\u0131k giydirilmi\u015f br\u00fct \u00fccretiniz ise 2000 lira. Toplam 20 bin lira k\u0131dem tazminat\u0131 al\u0131rs\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,K\u0131dem tazminat\u0131n\u0131 hesaplamada \u00f6nemli bir kriter de Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131; senede iki kere revize edilen tazminat tavan tutar\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fana \u00f6denecek k\u0131dem tazminat\u0131, a\u00e7\u0131klanan bu tavan\u0131 ge\u00e7emiyor. ,Tavan, \u00f6zellikle y\u00fcksek maa\u015f alanlar\u0131 ilgilendiriyor. \u00c7al\u0131\u015fan, 5.434,42 liran\u0131n \u00fczerinde ka\u00e7 para \u00fccret al\u0131rsa als\u0131n, k\u0131dem tazminat\u0131 bu rakam \u00fczerinden hesaplan\u0131p, \u00f6denir.\r\n\r\n,\r\n\u00d6rnek 1: Ayl\u0131k giydirilmi\u015f br\u00fct maa\u015f\u0131n\u0131z 2 bin 029 liraysa (bug\u00fcnk\u00fc br\u00fct asgari \u00fccret) ve i\u015fyerinde 8 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan\u0131z, (8 x 2.029 TL) alaca\u011f\u0131n\u0131z tazminat tutar\u0131 16 bin 236 lirad\u0131r.\r\n\r\n\u00d6rnek 2: Ayl\u0131k giydirilmi\u015f br\u00fct maa\u015f\u0131n\u0131z 6 bin liraysa ve 10 y\u0131ld\u0131r i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan\u0131z; maa\u015f\u0131n\u0131z, bug\u00fcnk\u00fc k\u0131dem tazminat\u0131 tavan\u0131 olan 5 bin 434 liran\u0131n \u00fczerinde oldu\u011fundan alabilece\u011finiz tazminat tutar\u0131 (5.434 x 10)= 54.334 lira olacakt