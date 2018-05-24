Kilauea Yanardağı'nda oluşan yarıklardan mavi alevler çıktı

ABD Jeoloji Ara\u015ft\u0131rmalar Kurumu (USGS), Leilani Estates b\u00f6lgesindeki yollarda olu\u015fan yar\u0131klardan \u00e7\u0131kan elektrik mavisi alevlerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131.\r\n,USGS uzmanlar\u0131ndan Wendy Stovall, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, mavi alevlerin yar\u0131klardan yery\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kan metan gaz\u0131n\u0131n yanmas\u0131 sonucu olu\u015ftu\u011funu belirtti.\r\n,Hawaii'de may\u0131s ba\u015f\u0131nda faaliyete ge\u00e7en Kilauea Yanarda\u011f\u0131'ndan p\u00fcsk\u00fcren lav, ta\u015f ve zehirli gaz nedeniyle b\u00f6lgeden 2 bine yak\u0131n ki\u015fi, g\u00fcvenli yerlere tahliye edilmi\u015fti.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en aktif volkanlar\u0131ndan biri olan Kilauea Yanarda\u011f\u0131'nda 1983 y\u0131l\u0131ndan bu yana patlamalar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \r\n