Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce talimatı

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ''Herkes bilsin, Muharrem \u0130nce bizim bir de\u011ferimizdir, onu da sonuna kadar kucakl\u0131yoruz'' ifadelerini kullanarak partisine \u0130nce ile ilgili \u00f6nemli bir \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, partisinin genel merkezi \u00f6n\u00fcnde kendisine destek vermek i\u00e7in toplanan kalabal\u0131\u011fa seslendi.\r\n\r\n,\u0130nand\u0131klar\u0131 yolda y\u00fcr\u00fcmeye devam ettiklerine vurgu yapan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, "Muharrem \u0130nce bizim de\u011ferimizdir" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu \u00f6zetle \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,''Zahmet etmi\u015fsiniz gelmi\u015fsiniz. Bug\u00fcn \u00e7ok sevin\u00e7li bir g\u00fcndeyim nedeni \u015fu havuz medyas\u0131nda man\u015fet olduk. Bundan daha g\u00fczel bir \u015fey olabilir mi? ,Se\u00e7im s\u00fcreci boyunca konu\u015ftu\u011fum laflardan bir c\u00fcmle bile kullanmad\u0131lar oysa bug\u00fcn man\u015fetlerdeyiz ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Demek ki yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015f do\u011fru. Havuz medyas\u0131nda man\u015fetsek yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015f do\u011fru. Biz inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda y\u00fcr\u00fcmeye devam ediyoruz hi\u00e7bir arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6tekile\u015ftirmek partinin d\u0131\u015f\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcnmek asla b\u00f6yle bir d\u00fc\u015f\u00fcncem yok inanc\u0131m da yok. Herkesi kucaklayaca\u011f\u0131z. 81 milyonu kucaklayaca\u011f\u0131z. Duvar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 y\u0131kt\u0131k \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki se\u00e7imlerde duvar\u0131n tamam\u0131n\u0131 y\u0131kaca\u011f\u0131z. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki se\u00e7imlere ger\u00e7ekten ciddi bir haz\u0131rl\u0131kla gidece\u011fiz.\r\n\r\n,Herkes bilsin, Muharrem \u0130nce bizim bir de\u011ferimizdir, onu da sonuna kadar kucakl\u0131yoruz. Havuz medyas\u0131 da bunu \u00e7ok iyi bilsin. ,Bizde ayr\u0131l\u0131k gayr\u0131l\u0131k yoktur. Biz dava adam\u0131y\u0131z ilkelerin insan\u0131y\u0131z. Sevgili arkada\u015f\u0131m Muharrem \u0130nce, 81 ili gezece\u011fini ifade ediyor. B\u00fct\u00fcn il ba\u015fkanlar\u0131na talimat\u0131md\u0131r; geldi\u011fi zaman kar\u015f\u0131layacaks\u0131n\u0131z, halkla bulu\u015fturacaks\u0131n\u0131z, ne gerekiyorsa yapacaks\u0131n\u0131z. G\u00fclerek, sevinerek ve bir heyecan i\u00e7inde yolcu edeceksiniz."