Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce, 'aday olacak mısınız' sorusuna cevap verdi

CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, bug\u00fcn partisinin Yalova Milletvekili \u0130nce'yi kabul etti. ,\u0130nce, ''Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olacak m\u0131s\u0131n\u0131z?'' sorusuna cevap verdi.,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, bug\u00fcn partisinin Yalova Milletvekili Muharrem \u0130nce'yi kabul etti.\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, d\u00fcn amcas\u0131 Mehmet Karabulut'un cenaze t\u00f6reni i\u00e7in \u0130stanbul'a gitti. Yalova Milletvekili \u0130nce de t\u00f6rene kat\u0131larak K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na taziyelerini iletti.\r\n\r\n,\u0130nce'nin t\u00f6ren sonras\u0131nda K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'dan randevu talep etti\u011fi belirtilirken, kabul\u00fcn bug\u00fcn 15.00'te ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,\u0130nce g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 \u015fu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yapt\u0131:\r\n\r\n\u201c\u0130nsanlar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fcre\u011fine su serpmeye ihtiyac\u0131m\u0131z var. Referandumda olu\u015fturdu\u011fumuz dayan\u0131\u015fma ruhuna ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bunu birlikte ba\u015faraca\u011f\u0131z. Bu korku ya\u011fma d\u00fczeninden hep birlikte kurtulaca\u011f\u0131z. 16 y\u0131ld\u0131r TBMM'de milletvekili olarak g\u00f6rev yapan arkada\u015f\u0131n\u0131z olarak genel ba\u015fkan\u0131m\u0131za \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7le ilgili g\u00f6r\u00fc\u015flerimizi ilettik. Dertle\u015ftik ve gidiyorum. CHP Genel Ba\u015fkan\u0131n\u0131n do\u011fal cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini iletmi\u015ftim yine ilettim.\r\n\r\n,Say\u0131n genel ba\u015fkan d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc adaylarla ilgili anket \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydettiler. (Aday olacak m\u0131s\u0131n\u0131z?) Ben partimin yetkili organlar\u0131n\u0131n karar\u0131na sayg\u0131 g\u00f6steririm. Partimizin yetkili organlar\u0131 ne kadar verirse ona sayg\u0131 g\u00f6steririm.\u201d