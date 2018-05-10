Kılıçdaroğlu, İzmir'den aday adayı olacak

CHP'de 30 Nisan'da ba\u015flayan aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurular\u0131, hafta ba\u015f\u0131nda tamamland\u0131.\r\n\r\n,Parti genel merkezinde ger\u00e7ekle\u015fen ba\u015fvurularda say\u0131n\u0131n 2 bin civar\u0131nda oldu\u011fu ve en fazla ba\u015fvurunun \u0130stanbul i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun \u0130zmir'den, tedavisi devam eden eski CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Deniz Baykal'\u0131n ise Antalya birinci s\u0131radan aday g\u00f6sterilmesi bekleniyor.\r\n\r\n,CHP'de \u0130stanbul sonras\u0131 en fazla ba\u015fvurunun oldu\u011fu bir di\u011fer il ise \u00f6nceki se\u00e7imlerde Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun da aday oldu\u011fu \u0130zmir \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Eski bakan ve mevcut \u0130zmir Milletvekili Zekeriya Temizel yeniden aday olmazken, \u0130\u015f Bankas\u0131 Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Rahmi A\u015fk\u0131n T\u00fcreli ile D\u0130SK Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan istifa eden Kani Beko \u0130zmir'den aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru yapt\u0131.\r\n\r\n,Mevcut milletvekilleri Tuncay \u00d6zkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay S\u0131nd\u0131r, Atila Sertel, \u00d6zcan Pur\u00e7u ile K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun ekonomi dan\u0131\u015fmanlar\u0131ndan Turgay Bozo\u011flu da \u0130zmir'den ba\u015fvuru yapanlar aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n,\u00d6te yandan parti kulislerinde, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun milletvekili olan ba\u015fdan\u0131\u015fmanlar\u0131ndan \u00f6nemli bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc aday g\u00f6stermeyece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Ba\u015fvurular i\u00e7in Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 \u00c7etin Osman Budak, Faik \u00d6ztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bing\u00f6l'e b\u00f6lge b\u00f6lge sorumluluklar verildi. Bu kapsamda, 5 genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131, aday adaylar\u0131yla m\u00fclakat yaparak, bilgi notlar\u0131 haz\u0131rlad\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu notlar, milletvekili adaylar\u0131n\u0131n belirlenmesi i\u00e7in gelecek g\u00fcnlerde Genel Ba\u015fkan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na sunulacak. Son \u015fekli verilen listeler daha sonra Parti Meclisi'nin onay\u0131na sunularak kesin \u015feklini alacak.