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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Kılıçdaroğlu’na manevi kızının köyünde şok

Kılıçdaroğlu’na manevi kızının köyünde şok
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Çorum'un Güney köyünde seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı.

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