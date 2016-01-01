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TRT 1 canlı izle: Arjantin 2-1 Fransa Şifresiz İzle | Arjantin Fransa Canlı Skor Kaç Kaç
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Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Ramazan
Kılıçdaroğlu’na manevi kızının köyünde şok
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Çorum'un Güney köyünde seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı.
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