Kılıçdaroğlu'na şok, Akşener resti çekti.

K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na \u015fok, Ak\u015fener resti \u00e7ekti.\r\n,Siyaset koridorlar\u0131n\u0131 hareketlendiren g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131.\r\n\r\n,Meral Ak\u015fener'in se\u00e7imlere girebilmesi i\u00e7in 15 milletvekilini istifa ettiren CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, bunun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Ak\u015fener'den adayl\u0131ktan geri \u00e7ekilmesini istedi.\r\n\r\n,Ak\u015fener ise CHP Lideri'ne beklemedi\u011fi bir cevap verdi..\r\n\r\n,Adayl\u0131k i\u00e7in milletvekillerine ihtiya\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ak\u015fener, 100 bin imza ile Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olaca\u011f\u0131n\u0131, bu konuda kimse i\u00e7in geri ad\u0131m atmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.