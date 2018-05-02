Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a teklif

CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede ziyaret etti.,CHP lideri, Baykal'a bu teklifle gitti.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu g\u00f6r\u00fc\u015fmede Deniz Baykal'a, birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmek istediklerini iletti.,Baykal'\u0131n da bu durumu memnuniyetle kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ve CHP lideri'ne te\u015fekk\u00fcr etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n,\u0130ki ismin g\u00f6r\u00fc\u015fmede, CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 konusunda da g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\nNTV,.