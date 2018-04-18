Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan erken se\u00e7im a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n erken se\u00e7im tarihini 24 Haziran olarak a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan da ilk tepki geldi.\r\n,MHP lideri Bah\u00e7eli'nin d\u00fcn grup konu\u015fmas\u0131nda g\u00fcndeme getirdi\u011fi ve bug\u00fcn de Erdo\u011fan'\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin ard\u0131ndan 24 Haziran tarihini verdi\u011fi erken se\u00e7imle ilgili CHP MYK'da da durum de\u011ferlendirilmesi yap\u0131ld\u0131.\r\n,"Hay\u0131rl\u0131 olsun" denildi.,.,\u0130ttifak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n da en k\u0131sa s\u00fcrede tamamlanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen CHP lideri, se\u00e7im bildirgesinin haz\u0131rlanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n da ba\u015flat\u0131lmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, "Haz\u0131r\u0131z kazanaca\u011f\u0131z" dedi.