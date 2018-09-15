Kılıçdaroğlu'nun korumaları ölümden döndü!

\u200bCHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun korumalar\u0131 Bursa'da \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc. \r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Orhangazi\u2019de bir programa kat\u0131lacak olan CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakal\u0131 otomobil ile Bursa\u2019dan Orhangazi\u2019ye gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131. ,Korumalar, Gedelek kav\u015fa\u011f\u0131n\u0131 ge\u00e7tikten 200 metre sonra ara\u00e7lar\u0131n\u0131 emniyet \u015feridine park etti. ,Bu esnada ayn\u0131 y\u00f6nde ilerleyen \u0130ran plakal\u0131 TIR otomobilin kap\u0131s\u0131n\u0131 bi\u00e7ti. ,Koruma arac\u0131n\u0131n arkas\u0131nda bulunan bir ba\u015fka otomobile de hasar veren TIR g\u00fc\u00e7l\u00fckle durabildi.,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun koruma ekibinde oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen s\u00fcr\u00fcc\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 inmek i\u00e7in kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131. , Koruma arac\u0131ndaki iki koruma kazay\u0131 yara almadan atlatt\u0131. Kazayla alakal\u0131 tahkikat s\u00fcr\u00fcyor. ,