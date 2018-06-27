Kılıçdaroğlu parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na parti i\u00e7inden istifa sesleri y\u00fckseliyordu...,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek \u00fczere 28 Haziran Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Parti Meclisini ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplant\u0131ya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek \u00fczere 28 Haziran Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Parti Meclisini (PM) ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplant\u0131ya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, toplant\u0131, parti genel merkezinde saat 14.00'te ba\u015flayacak.\r\n\r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ele al\u0131naca\u011f\u0131 toplant\u0131da, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu bir konu\u015fma yapacak.\r\n\r\n,Toplant\u0131n\u0131n g\u00fcndem maddeleri aras\u0131nda "disipline sevk i\u015flemlerinin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi" de bulunuyor.,.