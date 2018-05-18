Kilo sandı ama gerçek çok başkaydı...

Ger\u00e7ek ise \u00e7ok ba\u015fkayd\u0131,Daha \u00f6nce bir tetkik yap\u0131lmadan diyet yapmaya ba\u015flayan \u015eener, kilo veremeyince son \u00e7are olarak hastaneye ba\u015fvurdu. ,Operasyonu y\u00fcr\u00fcten Genel Cerrahi Uzman\u0131 Prof. Dr. Murat S\u00f6zbilen, yap\u0131lan tetkiklerde b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden dolay\u0131 \u00f6nce kitlenin k\u00f6t\u00fc huylu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini s\u00f6yledi.,Kilo sand\u0131, karn\u0131ndan tam 18,5 kilogram \u00e7\u0131kt\u0131,"Kitle, 55 santimetre \u00e7ap\u0131nda b\u00fct\u00fcn kar\u0131n b\u00f6lgesini kaplam\u0131\u015f, hatta kar\u0131n i\u00e7inde organlar\u0131 s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015f. Ameliyattan sonra patolojik incelemeye bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bunun ya\u011f bezinden kaynaklanan iyi huylu bir kitle oldu\u011funu belirledik. Bu kadar b\u00fcy\u00fck boyutlu bir anjiomiyolipom daha \u00f6nce g\u00f6rmedik. Makalelere bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc 25 santim \u00e7apl\u0131 ve 2 kilogram 800 graml\u0131k bir kitlenin kaydedildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Suzan Han\u0131m'dan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z kitle 18,5 kilogram ama \u00e7evre organlarla beraber 20 kilogram\u0131 ge\u00e7iyordu.",Kar\u015f\u0131yaka il\u00e7esinde ya\u015fayan bir \u00e7ocuk annesi \u015eener, a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 nedeniyle nefes darl\u0131\u011f\u0131 ve hareket k\u0131s\u0131tl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Doktorlar, \u015eener'in yap\u0131lan tetkiklerinde karn\u0131ndaki \u015fi\u015fli\u011fin kitle oldu\u011fu, bunun da nefes darl\u0131\u011f\u0131 ve y\u00fcr\u00fcmede zorlu\u011fa neden oldu\u011funu tespit etti. Hemen ameliyata al\u0131nan kad\u0131n\u0131n karn\u0131ndan 55 santimetre \u00e7ap\u0131nda yakla\u015f\u0131k 18,5 kilograml\u0131k kitle \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,S\u00f6zbilen, hastas\u0131n\u0131n 90 kiloyla girdi\u011fi ameliyattan 68 kiloyla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, operasyonun \u00fczerinden bir hafta ge\u00e7mesine ra\u011fmen genel sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\n,\u015eener, 4 saatlik bir ameliyat sonunda yeniden sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi. Karn\u0131ndaki kitle nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten \u015eener, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"V\u00fccudumda bilmedi\u011fim \u00e7ok a\u011f\u0131r bir \u015fey ta\u015f\u0131yormu\u015fum. Hi\u00e7 belirti vermedi, a\u011fr\u0131 s\u0131z\u0131 yapmad\u0131. Ameliyat\u0131m\u0131n ertesi g\u00fcn\u00fc aya\u011fa kalk\u0131p y\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131m. Bu durumuma kendim bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m." dedi.