Kilolarından kurtuldu

Malezya'da herkesin dalga ge\u00e7ti\u011fi bu k\u0131z \u015fimdi bamba\u015fka biri oldu.\r\n\r\n,Kimse onu g\u00f6rmesin diye gece ko\u015fular\u0131na \u00e7\u0131kan gen\u00e7 k\u0131z kilo vermeye ba\u015flay\u0131nca tan\u0131nmaz hale geldi.\r\n\r\n,Beslenme d\u00fczenini de de\u011fi\u015ftirip g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan Joanna, yar\u0131\u015fmadan 2.olarak ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,\u015eimdilerde bir ajansa ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7 k\u0131z\u0131 tan\u0131mak neredeyse imkans\u0131z.