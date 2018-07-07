Kilosu 10 bin liradan satılıyor!

Tokat Ar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Birli\u011fi Ba\u015fkan Ali Demir, \u015fehir genelinde y\u0131lda 1 ile 2 kilo aras\u0131nda \u00fcretilen ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 fiyat\u0131n\u0131n 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Ar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Birli\u011fi Ba\u015fkan Ali Demir, kent genelinde ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi yapan ar\u0131c\u0131lar\u0131n y\u0131lda 1 ile 2 kilo aras\u0131nda ar\u0131 s\u00fct\u00fc elde etti\u011fini s\u00f6yledi. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn v\u00fccutta h\u00fccrelerin yenilenmesine faydal\u0131 oldu\u011funu belirten Demir, "Genellikle ar\u0131 s\u00fct\u00fc kalp rahats\u0131zl\u0131klar\u0131ndan kansere kadar bir\u00e7ok hastal\u0131kta kullan\u0131l\u0131r. Bu hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 v\u00fccudu g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi bilinmektedir. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini uyar\u0131r. \u015eimdiye kadar il genelinde ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcreticisi 7 ile 10 ki\u015fi aras\u0131ndayd\u0131. Bu y\u0131l Do\u011fu Karadeniz Kalk\u0131nma Ajans\u0131 ile birlikte Erbaa ve Niksar'da 20 ki\u015fiye ar\u0131 s\u00fct\u00fc ve ana ar\u0131 \u00fcretimi hakk\u0131nda e\u011fitimler verdik. Bu konuda sertifika alan ar\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za da 3'er bin lira hibe veriliyor" dedi.\r\n\r\n,Demir, "Bu ana ar\u0131lar sadece ar\u0131 s\u00fct\u00fc ile beslenir ve 5 ile 7 y\u0131l aras\u0131nda ya\u015farlar. Yani ana ar\u0131lar\u0131n \u00f6mr\u00fcn\u00fc uzatan besin kayna\u011f\u0131 budur. Bir kovan ar\u0131dan al\u0131nan ar\u0131 s\u00fct\u00fc 1 ile 3 gram aras\u0131ndad\u0131r. \u00c7ok zor ve me\u015fakkatli bir i\u015ftir. Bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 i\u00e7erisinde yakla\u015f\u0131k 10 gram var. Bunun maddi de\u011feri 100 lirad\u0131r. \u00c7ok de\u011ferli bir besindir. Bu ar\u0131 s\u00fct\u00fc 100 gram bal ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 an yakla\u015f\u0131k bir t\u00fcketiciye 10 g\u00fcn gider. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn kilosu 10 bin lira, gram\u0131 ise 10 liradan sat\u0131l\u0131yor" diye konu\u015ftu.,Ba\u015fkan, \u0130\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n 35 ile 45 g\u00fcn aras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ana ar\u0131n\u0131n ise 5 ile 7 y\u0131l aras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.