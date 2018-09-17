Kilosu 940 lira! Sipariş yağıyor...

Rize'nin \u0130kizdere Anzer yaylas\u0131nda \u00fcretilen d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Anzer bal\u0131, kilosu 940 liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. Bu y\u0131l 1,5 ton \u00fcretimi yap\u0131lan Anzer bal\u0131 i\u00e7in yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan 5 tona yak\u0131n sipari\u015f al\u0131nd\u0131.\r\n,Anzer Ball\u0131k\u00f6y Tar\u0131msal Kalk\u0131nma Kooperatifi Ba\u015fkan\u0131 Osman Civelek, bal\u0131n sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek yurt i\u00e7i ve d\u0131\u015f\u0131ndan yo\u011fun sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Civelek, "Ba\u015fta cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z olmak \u00fczere devlet b\u00fcy\u00fckleri bal\u0131m\u0131z\u0131 talep etmektedir. Ballar\u0131m\u0131z valilik kanal\u0131yla devlet b\u00fcy\u00fcklerimize ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Arap \u00fclkelerinden Anzer bal\u0131na yo\u011fun ilgi var. Avrupa'n\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesine de ballar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6nderiyoruz. Bu hafta i\u00e7erisinde Almanya'ya bir kargo g\u00f6nderdik" dedi.\r\n\r\n,Anzer bal\u0131na yurt i\u00e7inden bir\u00e7ok talebin geldi\u011fini s\u00f6yleyen Civelek, "Anzer bal\u0131 i\u00e7in bu y\u0131l yeterli gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u00dcrtilen miktar talebi kar\u015f\u0131layamayacak. Anzer bal\u0131na \u00fclkemizin her k\u00f6\u015fesinden bir\u00e7ok talep geliyor. \u00dcretilen bal\u0131n T\u00fcrkiye'nin beklentisini kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Mevcut bal miktar\u0131m\u0131zla bu talebi kar\u015f\u0131layam\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcketicileri sahte bal konusunda da uyaran Civelek, "Piyasada tahlil edilmemi\u015f, etiketsiz ve m\u00fch\u00fcrs\u00fcz ballar var. T\u00fcketicilerin bu t\u00fcr ballara talep g\u00f6stermemelerini istiyorum. \r\n\r\n,\u00dczerinde etiketi, bandrol\u00fc ve son kullanma tarihi olan \u00fcr\u00fcnleri tercih etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kulland\u0131.,\u0130kizdere il\u00e7esi Anzer yaylas\u0131nda \u00fcretilen Anzer bal\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. Hacettepe \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan tahlilleri yap\u0131lan bal kilosu 940 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n\r\n