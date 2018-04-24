Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş teklif!

ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de \u015fa\u015f\u0131rtan anlar ya\u015fand\u0131.\r\n,'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan yar\u0131\u015fmac\u0131 1.000 TL'lik \u00f6d\u00fclle salondan ayr\u0131lmadan \u00f6nce k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 sahneye davet etti. ,\u0130lk ba\u015fta ne oldu\u011funu anlayamayan gen\u00e7 k\u0131z, erkek arkada\u015f\u0131ndan gelen evlilik teklifiyle \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.,Salondakilerin alk\u0131\u015flar\u0131 aras\u0131nda evlilik teklifini kabul eden gen\u00e7 k\u0131z\u0131n b\u00fcy\u00fck bir sevin\u00e7le erkek arkada\u015f\u0131na sar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor,K\u0131sa s\u00fcreli\u011fine salonda duygusal anlar ya\u015fanmas\u0131na sebep olan bu anlar, sosyal payla\u015f\u0131m sitelerinde de be\u011feniyle kar\u015f\u0131land\u0131.,.