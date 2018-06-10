Kim tarihî zirve için Singapur'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile yapaca\u011f\u0131 zirve i\u00e7in Singapur'a geldi.\r\n,Kim'i ta\u015f\u0131yan u\u00e7a\u011f\u0131n, \u00f6\u011fleden sonra y\u00fcksek g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Singapur Havaalan\u0131'na indi\u011fi belirtilirken, bas\u0131nda Singapur D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Vivian Balakrishnan ve Kim'in el s\u0131k\u0131\u015f\u0131rken \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131na yer verildi.\r\n,Kuzey Kore lideri, hava alan\u0131ndan siyah ara\u00e7larla \u00e7evrelenen, \u00fclkesinin bayra\u011f\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan bir limuzinle ayr\u0131ld\u0131 ve daha \u00f6nce \u00c7in Devlet Ba\u015fkan\u0131 \u015ei Cinping'in kald\u0131\u011f\u0131 St. Regis Oteli'ne ge\u00e7ti.\r\n,Kim ile Trump'\u0131n 12 Haziran'da yapaca\u011f\u0131 zirve, uluslararas\u0131 toplumun g\u00fcndeminde.\r\n,N\u00fckleer silahs\u0131zlanma ve g\u00fcvenlik konular\u0131n\u0131n masaya yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 zirvenin, 1950-53 y\u0131llar\u0131ndaki Kore Sava\u015f\u0131'ndan bu yana devam eden ate\u015fkes durumunun kal\u0131c\u0131 bir bar\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fc\u015fmesi yolunda kritik bir ad\u0131m olmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,.