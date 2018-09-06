Kimse ne yaptığını anlayamadı! Müzik dinleyerek intihar etti

Sabah i\u015fe gelen personel i\u015fletme sahibi Rus uyruklu 37 ya\u015f\u0131ndaki Lu\u0131za Khatueva\u2019y\u0131 arka b\u00f6l\u00fcmde tenteye as\u0131l\u0131 \u015fekilde buldu. ,Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri geldi. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri Rus kad\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. ,Khatueva\u2019n\u0131n kula\u011f\u0131nda kulakl\u0131k m\u00fczik dinleyerek alkoll\u00fc \u015fekilde sandalyeye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve daha sonra kendini yere b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Khatueva\u2019n\u0131n personeli ve yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 3 ay \u00f6nce i\u015fletmeyi devrald\u0131\u011f\u0131 ve son ay\u0131n kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Rus ve T\u00fcrk e\u015finden birer \u00e7ocu\u011fu olan kad\u0131n\u0131n \u00e7evresine uzun s\u00fcredir mutsuzluktan \u015fikayet etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,Olay yeri inceleme ekipleri ve savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedeni otopsi i\u00e7in Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Olay, saat 07.30 s\u0131ras\u0131nda Konyalt\u0131 il\u00e7esi Liman Mahallesi Bileydiler Caddesi \u00fczerindeki bir kafede meydana geldi.