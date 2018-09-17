Kına gecesinin yapılacağı gün toprağa verildi

Kaza, d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde, Ankara- Kayseri karayolunda meydana geldi. ,Bursa'dan Kayseri'ye gelin almaya giden E\u015fref \u00c7arbo\u011fa y\u00f6netimindeki 16 SMR 47 plakal\u0131 otomobil ile H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 16 SMR 47 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7, K\u0131r\u015fehir'in Mucur il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda durdu. ,Otomobilin plakas\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in duran E\u015fref ve H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n ara\u00e7lar\u0131na, kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Kadir Y\u00fcceg\u00f6\u011f y\u00f6netimindeki 06 GE 4060 plakal\u0131 minib\u00fcs \u00e7arpt\u0131., Kazada, damat Ferhat ile annesi Medine ve amcas\u0131n\u0131n o\u011flu E\u015fref ile G\u00fcl\u015fen, Nuriye ve Hasan H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa yaraland\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine sevk edilen sa\u011fl\u0131k ekipleri, yaral\u0131lar\u0131 ambulanslarla K\u0131r\u015fehir Ahi Evran \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131rd\u0131. ,Damat Ferhat, annesi Medine ve kuzeni E\u015fref \u00c7arbo\u011fa, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Cenazeler, Bursa'ya getirildi.\r\n\r\n,\r\nDamat Ferhat, annesi Medine ve amcas\u0131n\u0131n o\u011flu E\u015fref \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n cenazeleri, bug\u00fcn taziye evinden al\u0131nd\u0131ktan sonra Hamitler K\u00fcba Camisi'ne getirildi. Cenazeler taziye evinden \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rken, gelin Dilan \u00c7arbo\u011fa k\u0131na gecesinde takaca\u011f\u0131 t\u00fclbendini, daha \u00f6nce nikah yapt\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Ferhat \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n tabutunun \u00fczerine \u00f6rtt\u00fc.,\r\n\r\nCenaze t\u00f6reninin kalabal\u0131k olmas\u0131 nedeniyle namaz caminin i\u00e7inde k\u0131l\u0131nd\u0131. Tabutlar, \u00f6zel asans\u00f6r sistemiyle caminin ikinci kattaki penceresinin seviyesine \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Cenazeler, \u00f6\u011fle vakti k\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan Hamitler K\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6zya\u015flar\u0131yla topra\u011fa verildi.,\r\n\r\n\r\nKazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren in\u015faat i\u015f\u00e7isi Ferhat \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n, akrabalar\u0131n\u0131n arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Dilan \u00c7arbo\u011fa ile bir s\u00fcre \u00f6nce nikah yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Ferhat \u00c7arbo\u011fa'n\u0131n, bu ak\u015fam Bursa'da yap\u0131lacak k\u0131na gecesi ve hafta sonu ger\u00e7ekle\u015fecek d\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7in Dilan \u00c7arbo\u011fa'y\u0131 almak \u00fczere ailesi ve akrabalar\u0131 ile yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.